Южноуральцев предупредили о распространении ложной информации об опасных предметах

Жителей Челябинской области призвали не верить пересылаемым сообщениям

Среди жителей Челябинской области в мессенджерах распространяется информация о том, что в общественных местах, на дорогах или скамейках под видом гаджетов и игрушек оставлены опасные предметы. Дотронувшись до них, можно получить серьезные травмы. В ГУ МВД России по Челябинской области эту информацию опровергли.

«На территории Южного Урала подобных случаев не зарегистрировано, а распространяющееся в мессенджерах сообщение не соответствует действительности. В связи с этим напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, законодательством предусмотрена ответственность»,— сообщили в ведомстве.

Южноуральцев призвали ориентироваться только на официальные источники информации.