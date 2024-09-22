Южноуральцев предупредили о новой мошеннической схеме со снятием порчи

Уже есть жертвы

В Златоусте Челябинской области 69-летняя женщина стала жертвой ловкого обмана двух аферисток, которые убедили ее в том, что с ее семьи необходимо снять порчу, а позже украли золотые украшения и деньги. Когда пенсионерка раскрыла обман, она обратилась в полицию, и подозреваемых задержали в другом городе. Подробнее о новой мошеннической схеме рассказали в региональном полицейском главке.

К потерпевшей подошли две женщины и спросили, где находится детский сад. Пенсионерка не смогла сразу же ответить на вопрос, и пока она думала, одна из женщин внезапно сообщила ей, что видит порчу. Если ее не снять, то на семью потерпевшей обрушатся беды. После аферистки дали разволновавшейся женщине металлическую скрепку, а потом ловко заменили ее на ржавую, таким образом якобы доказав, что порча действительно существует.

«Колдуньи» сообщили, что снять порчу можно с помощью золота. Они поручили пенсионерке пойти домой, сложить все имевшееся в доме золото в носок и принести им для проведения «магического ритуала по очищению». Женщина так и сделала, а также передала им полторы тысячи рублей за оказанную услугу. Подозреваемые якобы провели ритуал, вернули женщине носок и поручили ей вернуться на следующий день в это же место, чтобы заклинание сработало.

Пенсионерка только на следующий день решила проверить содержимое носка. Но вместо золота она обнаружила там камни. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Подозреваемых задержали в Челябинске. Они раскаялись в содеянном и пообещали возместить ущерб в размере 80 тысяч рублей. Однако в их отношении все равно возбудили уголовное дело о мошенничестве. Также правоохранители выясняют, причастны ли женщины к другим подобным преступлениям.

«Злоумышленники, промышляющие „снятием порчи“, демонстрируют различные уловки. Вот некоторые из них: просят человека принести яйцо, затем накрывают яйцо тряпкой, в это время заменяют хорошее яйцо на другое, принесенное заранее, и когда открывают тряпку, жертва видит вместо принесенного им белого яйца черное. Существует такой же обман со стаканом воды»,— рассказали в полиции.

Южноуральцев просят быть бдительными, не доверять незнакомцам и их сомнительным сообщениям о порче, а также не передавать им деньги и драгоценности.