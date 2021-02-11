Южноуральцев осудят за кражу скота в Чесменском районе

Ущерб хозяев животных составил более 1,5 миллиона рублей

В Чесменский райсуд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении местных жителей, совершивших кражи скота. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Следствием установлено, что пять жителей Чесменского района в течение длительного периода совершали кражи лошадей в поселке Новый мир Чесменского района. Всего было похищено 17 животных, ущерб хозяев составил более 650 тысяч рублей. Кроме того, доказана причастность обвиняемых к хищению овец и лошади в поселке Черноборский — ущерб составил 400 тысяч рублей. В Верхнеуральском районе они увели лошадей, причинив материальный ущерб хозяевам на сумму свыше 216 тысяч рублей. Обвиняемые украли животных и с сельскохозяйственного предприятия, материальные потери составили 83 тысячи рублей. Общий ущерб от краж составил более 1,5 миллиона рублей, 510 тысяч южноуральцы возместили в ходе следствия.

Уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2, пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража») передано в Чесменский райсуд. Санкция данной статьи предполагает наказание до шести лет лишения свободы.

Напомним, полицейские задержали подозреваемого в краже скота с частных подворий в Варламовском сельском поселении. Об этом сообщили в Межмуниципальном отделе МВД России «Чебаркульский».

Задержанным оказался 39-летний мужчина. По версии следствия, злоумышленник перелезал через заборы домов, проникал в строения, где содержались животные, и похищал их. Как рассказал сам задержанный, он украл двух лошадей и корову. Кобыл мужчина продал в Пластовском районе, а корову зарезал в лесу, после чего реализовал мясо и получил денежное вознаграждение. Ущерб хозяев скота составил 165 тысяч рублей.