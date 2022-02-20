Южноуральцам напомнили о штрафах за незаконную парковку на местах для инвалидов

За нарушение придется заплатить пять тысяч рублей

В ГИБДД Челябинской области и Челябинска напомнили, что автомобилистам, которые незаконно паркуют свои автомобили на местах стоянок для людей с ограниченными возможностями, грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Также в ведомстве разъяснили, кто имеет право парковать свои машины на местах для инвалидов.

«Согласно пункта 8 основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения ПДД РФ, на транспортных средствах по желанию водителя могут быть установлены опознавательные знаки „Инвалид“ спереди или сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в том числе детей-инвалидов. При этом в случае парковки автомобиля на месте для граждан с ограниченными возможностями размещение знака „Инвалид“ на транспортном средстве обязательно»,— уточнили в ведомстве.

Если же на автомобиле, припаркованном на месте стоянки для людей с ограниченными возможностями, нет специального знака, и у водителя отсутствуют документы, указывающие на его инвалидность или инвалидность его пассажиров, то ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.