Южноуральца задержали по подозрению в двойном убийстве топором

Еще одной участнице конфликта удалось спастись

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве двух человек в отношении 43-летнего жителя Южноуральска. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительной версии, накануне утром, 15 июля, в одной из квартир в Южноуральске подозреваемый распивал спиртные напитки со знакомым и двумя женщинами. Внезапно возник конфликт, который мужчина разрешил топором — он ударил им товарища и нанес ему ножевые ранения. После этого подозреваемый задумал расправиться и с женщинами, которые стали свидетелями убийства. Он ударил потерпевших несколько раз ножом и топором. Одна из женщин скончалась на месте, вторую успели спасти медики.

Мужчина был задержан по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

«Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СУ СКР по региону.