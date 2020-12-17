Южноуральца признали виновным в нападении на мирового судью и угрозе убийством знакомому

Оба эпизода произошли в 2017 году в Еманжелинске

Южноуралец получил семь лет и пять месяцев ограничения свободы в колонии общего режима за нападение на мирового судью и угрозу убийством знакомому. Оба инцидента произошли почти два года назад, 19 декабря 2017.



В преступлениях признали виновным жителя Еманжелинска, 41-летнего Дмитрия Червоткина. Как рассказали «Первому областному» в следственном управлении СК России по Челябинской области, вечером этого дня обвиняемый узнал мирового судью, женщину, около одного из домов.

«Обвиняемый, узнав мирового судью, нанес женщине несколько ударов руками и ножевое ранение. Также обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись топором, угрожал убийством своему знакомому»,— рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

В итоге мужчину признали виновным в двух статьях: по части статьи 296 («Насильственные действия в связи с осуществлением правосудия») и по части 1 статьи 119 («Угроза убийством»). Суд назначил ему наказание в виде семи лет и пяти месяцев ограничения свободы в колонии общего режима.