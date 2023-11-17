Южноуральца поймали на незаконной вырубке деревьев

У мужчины изъяли бензопилу, бревна и трактор

Полицейские Озерска (ЗАТО, Челябинская область) задержали мужчину, незаконно срубившего деревьев на 90 тыс. рублей, незаконную делянку обнаружил государственный инспектор Аргаяшского лесничества в районе деревни Селезни.

Как рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе полиции региона, «черного лесоруба» нашли практически сразу: им оказался 58-летний местный житель, который спилил свежие березы объемом 3,49 кубометра, причинив государству материальный ущерб на 90 тыс. рублей, то есть в крупном размере.

Мужчина дал признательные показания. У него изъяли орудие преступления — бензопилу, семь березовых бревен и трактор.

По данному факту возбуждено уголовное дело.