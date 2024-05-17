Южноуральца отправили в колонию за повторное пьяное вождение

У мужчины также конфисковали машину

В Челябинской области жителя Карталов отправили в колонию-поселение на 6 месяцев с лишением прав на 3,5 года за повторное вождение в нетрезвом виде. У мужчины конфисковали автомобиль Mazda-6, сообщает прокуратура региона.

«Мужчина в августе 2023 года осужден к 300 часам обязательных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В марте 2024 года в Карталах он вновь сел за руль нетрезвым», — отметили в ведомстве.

Карталинский городской суд признал виновным 31-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость).

Автомобиль Mazda-6, приобретенный южноуральцем за миллион рублей, конфискован в доход государства как предмет преступления.