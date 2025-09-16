Южноуральца осудят за убийство 13‑летней давности

В 2012 году преступник избежал наказания благодаря фальшивому алиби

В Челябинской области осудят мужчину за убийство знакомого 13‑летней давности, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствие установило, что в апреле 2012 года в лесу в трех километрах от поселка Санаторного в Еткульском районе нашли тело 39‑летнего мужчины с многочисленными телесными ранениями. Тогда преступник избежал наказания благодаря фальшивому алиби.

После повторного изучения улик следователям удалось выяснить, что один из мобильных телефонов, найденных на месте преступления, принадлежал ранее подозревавшемуся мужчине. Он скрывал факт использования чужого номера. Новые доказательства опровергли его алиби.

По версии следствия, обвиняемый вывез знакомого в лес, требуя вернуть долг. После словесной перепалки и оскорблений он нанес потерпевшему множественные удары палкой по голове и два удара острым предметом в шею, что привело к смерти. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый накрыл тело ветками.

Расследование уголовного дело завершено, материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены для рассмотрения в Еткульский районный суд.

