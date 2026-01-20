Южноуральца, избившего собутыльника, заставили заплатить за лечение 330 тысяч

Судебный иск против мужчины подал ТФОМС

Житель Октябрьского района, осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, был вынужден возместить 330 тысяч рублей, потраченных на лечение пострадавшего, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

В ходе пьяной ссоры мужчина избил собутыльника фрагментом арматуры. Лечение потерпевшего оплатил Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, после чего ФОМС в судебном порядке взыскал эту сумму с виновника.

Долг в добровольном порядке погашен не был, и к делу подключились судебные приставы. Они арестовали автомобиль должника — Chevrolet Lanos 2008 года выпуска — и уже собирались продать его с торгов для погашения долга. Тогда мужчина в срочном порядке изыскал необходимые 330 тысяч рублей и полностью оплатил задолженность.

На должника также наложили исполнительский сбор в размере более 23 тысяч рублей за неисполнение судебного решения в добровольном порядке.