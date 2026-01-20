Житель Октябрьского района, осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, был вынужден возместить 330 тысяч рублей, потраченных на лечение пострадавшего, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.
В ходе пьяной ссоры мужчина избил собутыльника фрагментом арматуры. Лечение потерпевшего оплатил Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, после чего ФОМС в судебном порядке взыскал эту сумму с виновника.
Долг в добровольном порядке погашен не был, и к делу подключились судебные приставы. Они арестовали автомобиль должника — Chevrolet Lanos 2008 года выпуска — и уже собирались продать его с торгов для погашения долга. Тогда мужчина в срочном порядке изыскал необходимые 330 тысяч рублей и полностью оплатил задолженность.
На должника также наложили исполнительский сбор в размере более 23 тысяч рублей за неисполнение судебного решения в добровольном порядке.