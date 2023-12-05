Южноуральский Россельхознадзор запретил вывоз 20 декоративных птиц в Таджикистан

Чижи, канарейки и синички останутся в России из‑за отсутствия ветсертификата

Два десятка пернатых нелегалов задержали на российско-казахстанской границе — декоративных птиц везли из Екатеринбурга в Таджикистан, не выпустили из страны, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора.

Причина запрета на вывоз из России 20 чижей, канареек и синиц — отсутствие у перевозчика ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного союза.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности.

В ведомстве отметили, что двумя неделями ранее произошла аналогичная история: на границе пресекли попытку вывезти в Узбекистан 20 гаичек (вид синиц) без документов.

Управление Россельхознадзора напоминает, что все животные, в том числе птицы, пересекающие границу страны, подлежат ветеринарному контролю.