Южноуральских водителей предупредили о сложной дороге на курганском направлении

В соседнем регионе метель, снежные заносы, гололедица

В Курганской области дороги закрыли для большегрузов и автобусов из-за непогоды. На регион обрушился циклон со снегопадами.

Ограничение введено в половине седьмого утра в четверг, 7 ноября. Оно распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Закрыты следующие участки:

• Р-254 «Иртыш» Челябинск — Новосибирск, 115—465 км;

• Р-254 «Иртыш», Подъезд к Тюмени, 0—91 км;

• Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, 263—356 км;

• Р-254 «Иртыш», Подъезд к Ишиму, 396—479 км.

Госавтоинспекция Челябинской области просит отказаться от поездок в данных направлениях.

О времени окончания ограничений сообщат дополнительно, это будет зависеть от погоды.