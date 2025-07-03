Южноуральские полицейские вышли на банду мошенников в сфере перевозок

Фирма-посредник похищала деньги у юрлиц и ИП путем обмана и злоупотребления доверием

Полицейские Челябинской области раскрыли крупную межрегиональную ОПГ, участники которой занимались мошенничеством в сфере перевозок. На злоумышленников правоохранители вышли, когда от них пострадала челябинская транспортная компания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Представитель потерпевшей стороны сообщил, что их организацию обманула фирма-посредник, которая присвоили деньги за перевозку груза. Было возбуждено уголовно дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), дальнейшее производство по которому осуществляется следственной частью ГСУ главка.

Во взаимодействии с управлением по борьбе с киберпреступностью оперативники установили, что «голова гидры» — фирма, оказывающая посреднические услуги в сфере транспортировки грузов и зарегистрированная на подставное лицо, — находилась в Ростовской области. Ее «сотрудники» проживали там же, а также в Рязанской, Белгородской и Калужской областях.

«Участники ОПГ похищали у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей деньги путем обмана и злоупотребления доверием. Согласно разработанной схеме, сотрудники организации заключали договоры с фирмами-перевозчиками на доставку товара из одного региона в другой. Взаимодействие осуществлялось по электронной почте и через мессенджер. Получив оплату, расчета с перевозчиком злоумышленники не производили», — говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий задержаны семь человек в возрасте от 22 до 53 лет. Все они выполняли определенные роли в преступной иерархии организованной группы. По местам проживания подозреваемых, а также в офисе фирмы были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и иные вещественные доказательства. Шестеро фигурантов арестованы, единственная женщина — под подпиской о невыезде.

Еще более 10 участников незаконного бизнеса проверяются на причастность к совершению дополнительных эпизодов, расследование продолжается.