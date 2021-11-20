Южноуральские полицейские раскрыли более двух тысяч преступлений за ночь

Правоохранители провели профилактическое мероприятие «Ночь»

Минувшей ночью в Челябинской области полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». Правоохранители выявили пьяных водителей и водителей без прав, задержали нарушителей и изъяли свыше 400 граммов наркотиков. Всего было раскрыто более двух тысяч преступлений и нарушений, сообщили сегодня, 20 ноября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, полицейские вместе с сотрудниками различных силовых структур, местными органами власти и добровольными народными дружинами на территории Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Златоуста, Сатки, Троицка и Миасса раскрыли 125 преступлений и задержали 13 граждан, находившихся в розыске. Также правоохранители составили 1988 административных протоколов, в том числе 803 — в области дорожного движения и 509 — на нарушителей общественного порядка. Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 49 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, и 40 южноуральцев, которые сели за руль, не имея соответствующих прав.

«Сотрудники полиции посетили более 930 несовершеннолетних, которые состоят на учетах, осуществили проверки 388 законных представителей детей, 933 лица, в отношении которых установлен административный надзор, а также 344 владельца огнестрельного оружия. Стражи порядка выявили 12 фактов нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. В торговых точках полицейские зафиксировали 35 случаев продажи спиртных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста. По итогам проведенного мероприятия из незаконного оборота изъято свыше 400 граммов наркотических средств растительного и синтетического происхождения»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, стражи порядка раздавали горожанам памятки о том, как не стать жертвой мошенников.