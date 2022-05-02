Южноуральские полицейские изъяли у пенсионерки контрафактные алкоголь и сигареты

Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей

Жительнице Агаповского района грозит до трех лет лишения свободы за хранение контрафактных сигарет и алкоголя с целью дальнейшей продажи, сообщили 2 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские обнаружили у 66-летней женщины свыше двух тысяч бутылок спиртного и более 120 пачек сигарет, на которых отсутствовали обязательные акцизные и федеральные марки. Нелегальную продукцию пенсионерка хранила в надворных постройка своего частного дома. Общая сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей.

«Следствием агаповского ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации“). Женщине может грозить до трех лет лишения свободы»,— сообщили в ведомстве.

В Верхнеуральском районе будут судить участников преступной группы, также обвиняемых в незаконном обороте контрафактных сигарет и спиртных напитков. Полицейские изъяли у южноуральцев около 21 тысячи бутылок спиртного и 1800 пачек сигарет на сумму более 4,5 миллиона рублей.