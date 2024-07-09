Южноуральские наркобароны оказались под прицелом полиции

Четверо криминальных химиков наладили нелегальное производство синтетики

В Миассе пресекли деятельность наркоторговцев, наладивших нелегальное производство синтетических наркотиков. В ходе операции, проведенной МВД при поддержке СОБР Росгвардии, были задержаны четыре человека, которые варили «зелье» в гаражах.

«Полицейские изъяли свыше 30 килограммов наркотика, а также прекурсоры и реагенты, лабораторное оборудование, костюмы химзащиты», — сообщает ведомство.

Операция прошла на территории гаражно-строительного кооператива, где в одном из боксов криминальные химики организовали лабораторию по производству синтетических наркотиков.

Около пяти килограммов запрещенных веществ были перевезены и спрятаны на территории Башкортостана. Наркотик был изъят.

Все задержанные стали фигурантами нескольких уголовных дел о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Автор: Ксения Максимовских