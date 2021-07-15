Южноуральская строительная компания задолжала своим работникам более 1,6 миллиона рублей

Директор понесет уголовную ответственность

Сотрудники строительной компании «Флагман» пожаловались в прокуратуру Челябинска на долги работодателя в заработной плате. Двадцать человек за полгода не получили свыше 1,6 миллиона рублей. На директора возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что перед 20 работниками организации образовалась задолженность по выплате заработной платы за сентябрь 2020 г. — март 2021 г. на сумму свыше 1,6 млн рублей. По заявлениям прокуратуры суд вынес судебные приказы о взыскании в пользу работников заработной платы», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура Калининского района Челябинска внесла представление, виновный привлечен к дисциплинарной ответственности, а директор ООО Строительная компания «Флагман» — к административной. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении директора строительной компании возбуждено уголовное дело за полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре, сообщили в ведомстве.

Между тем, в Трехгорном водители мусоровозов пожаловались на задержку расчетов работодателя. Заявление проверяет прокуратура города.