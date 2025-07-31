Южноуралец застрял на скале, когда пошел искать козу

Мужчина не смог сойти с горы из‑за крутого спуска

В Аше 32-летний южноуралец не мог спуститься с горы Доменной, на которую сам забрался. Вернуться обратно ему не позволил слишком крутой спуск. На помощь ему пришли спасатели, передают в региональном ГУ МЧС.

Спускали ашинца сотрудники МЧС и Поисково-спасательной службы. Они зафиксировали страховку и сняли мужчину с помощью альпинистского снаряжения.

На вопрос, зачем мужчина полез на скалу, южноуралец ответил: «За козой».

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