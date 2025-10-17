Южноуралец украл иконы из храма после праздника Рождества

Похищенные предметы культа оказались еще и культурной ценностью

В Челябинске вынесен приговор о хищении икон из храма святителя Василия Великого, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установлено, что преступление совершил житель Красноармейского района в начале 2025 года, сразу после праздника Рождества Христова, 8 января. В епархии сообщали, что ЧП произошло во время обряда крещения.

«Житель поселка Петровского, находясь в помещении главного храма святителя Василия Великого, похитил иконы „Не рыдай мене мати“ и „Собор преподобных старцев Оптинских“. Общая стоимость украденного — около 17 тысяч рублей, но первая икона, согласно заключению эксперта, оказалась культурной ценностью»,— говорится в сообщении.

Адвокаты настаивали на квалификации действий подсудимого по статье 158 УК РФ (кража) и прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку подсудимый похищенное имущество вернул, а представитель храма его простил и претензий не имеет.

Тем не менее суд с учетом мнения гособвинителя признал похитителя виновным по части 1 статьи 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность) и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.