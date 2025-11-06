Южноуралец срубил берез на 300 тысяч рублей

В полиции выяснили, что мужчина — дровосек-рецидивист

Житель Варненского района обвиняется в незаконной рубке леса. Противоправную деятельность 64-летнего мужчины выявил местный участковый, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что обвиняемый на принадлежащем ему тракторе выехал в лесной массив вблизи села Новокулевчи Варненского района, где с помощью бензоинструмента незаконно спилил 18 сырорастущих берез. Затем он распилил деревья, погрузил в тракторную телегу и вывез к себе домой для последующего использования. В результате незаконных действий Карталинскому лесничеству причинен ущерб в размере более 300 тысяч рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Сотрудники полиции установили, что обвиняемый ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Сейчас расследование завершено, материалы направлены в Варненский районный суд.