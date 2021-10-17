Южноуралец спровоцировал массовое ДТП на трассе М-5

В результате травмы получили три человека

Накануне днем, 16 октября, житель Челябинской области устроил массовую аварию в Иглинском районе Республики Башкортостан. В результате пострадали три человека, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Республике.

Сразу четыре автомобиля столкнулись около 12:00 на 1498 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным, 47-летний житель Челябинской области, находясь за рулем большегруза «Вольво», наехал на остановившийся впереди автомобиль «Лада Веста». От удара отечественное авто врезалась в попутно движущуюся машину «Рено Логан», а «Рено» въехал в грузовик «ГАЗ Некст».

«В результате аварии 36-летний водитель „Лады“, а также 49-летний водитель „Рено“ и его 61-летняя пассажирка получили ранения различной степени тяжести»,— уточнили в ведомстве.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 14 октября на трассе Челябинск — Екатеринбург также столкнулись четыре автомобиля. В результате массовой аварии пострадал один человек, его передали медикам.