Южноуралец разместил фото нацистского преступника на сайте «Бессмертного полка»

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя поселка Роза. Его подозревают в реабилитации нацизма. Об этом сегодня, 22 июня, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Согласно материалам дела, 5 мая 2021 года молодой человек разместил фото нацистского преступника на странице акции «Бессмертный полк».

«Действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

В отношении южноуральца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Расследование уголовного дела продолжается.