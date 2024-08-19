Южноуралец пытался передать наркотики в СИЗО в зубной пасте

Тюбик с ненормативным содержимым обнаружили сотрудники ГУФСИН в Златоусте

В СИЗО-4 в Златоусте пресекли попытку переправить наркотики на территорию режимного учреждения. Товарищ подследственного спрятал «запрещенку» в тюбике из-под зубной пасты, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Сотрудники СИЗО получили оперативную информацию о готовящейся доставке.

«При досмотре передачи был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом белого цвета, спрятанный ухищренным способом в тюбике с зубной пастой. Анализ показал, что это был амфетамин», — рассказали в ведомстве.

В отношении 31-летнего «курьера» возбуждено уголовное дело.