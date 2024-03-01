Южноуралец получил 13 лет колонии за госизмену

Также мужчина признан виновным в пропаганде терроризма

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Житель Челябинской области получил крупный срок за оправдание терроризма и госизмену. Приговор вынес в пятницу, 1 марта 2024 года, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Пресекли государственную измену сотрудники УФСБ по Челябинской области.

«Установлено, что виновный оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ, выразившейся в передаче сведений о ходе частичной мобилизации, а также проведению по их заданию среди жителей региона, подлежащих мобилизации, пропаганды добровольной сдачи в плен ВСУ, а также размещал в соцсети публичные призывы к терактам», — рассказали в ведомстве.

Военный суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и статье 275 УК РФ (государственная измена). Ему назначено наказание в виде 13 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей, ограничением свободы на год и с лишением права в течение трех лет заниматься деятельностью по администрированию интернет-сайтов и каналов.