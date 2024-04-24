Южноуралец получил 11 лет после убийства пожилой матери

Суд назвал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего

В Сосновском районе Челябинской области вынесен приговор местному жителю, который забил до смерти свою 82‑летнюю мать. Следствие и суд квалифицировали дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-центре прокуратуры.

Преступление совершено в августе 2023 года в селе Долгодеревенском. По версии суда и следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире родителей, подсудимый жестоко избил пожилых руками, ногами и хоккейной клюшкой. Отец был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, престарелая мать скончалась на месте.

Суд приговорил виновного к 11 годам колонии строгого режима.