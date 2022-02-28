Южноуралец перечислил интернет-мошенникам 300 тысяч рублей

Мужчина заказал на сайте стройматериалы и сразу оплатил покупку, но товар не получил

В Южноуральске Челябинской области мужчина приобрел в интернете строительные материалы. Однако заказ ему не пришел, а деньги в размере 300 тысяч рублей потерпевшему не вернули. Южноуралец обратился в полицию, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина объяснил правоохранителям, что, являясь представителем строительной организации, он нашел сайт, где продавались необходимые материалы. Он позвонил по указанному на сайте номеру телефона, договорился о покупке и перечислил деньги. Однако товар в назначенный день мужчина не получил. Когда он попытался связаться с менеджером компании снова, трубку уже никто не брал.

«По данному факту следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России „Южноуральский“ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — уточнили в ведомстве.

На данный момент сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению преступления.