Южноуралец хотел взорвать мэрию в Алтайском крае по заданию проукраинских террористов

При подготовке к теракту его задержали контрразведчики

Оперативники из УФСБ по Алтайскому краю вместе с коллегами из Челябинской области пресекли попытку теракта в городе Рубцовске. Как пишет РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ Сибирского региона, уроженец Южного Урала готовил подрыв здания администрации Рубцовска. Задание по совершению теракта, как считают силовики, он получил от запрещенной проукраинской террористической организации.

Предварительно контрразведчики выяснили, что 35-летний уроженец Челябинской области вступил в состав террористического формирования еще в прошлом году, когда был за рубежом. Некий «куратор» дал ему задание — приехать на Алтай. С помощью самодельной бомбы ему предстояло взорвать мэрию небольшого города Рубцовска. Преступный замысел раскрыли сотрудники ФСБ, чьи оперативники и задержали мужчину при подготовке к теракту.

Во время обысков были найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое имело заряд в полтора килограмма в тротиловом эквиваленте. Задержанного арестовали, он уже дал признательные показания. В его отношении возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное хранение взрывчатых веществ» и «Покушение на совершение террористического акта».