Южноуралец избил сам себя, чтобы не отдавать долг в 328 000 рублей

Мужчина обратился в правоохранительные органы, но не смог перехитрить полицейских.

В Челябинской области 56-летний мужчина из посёлка Мирный Уйского района избил сам себя чтобы не платить по долгу. Мужчина заявил о нападении в полицию, однако правоохранители вывели его на чистую воду.



С заявлением о разбойном нападении житель Мирного обратился в дежурную часть отдела МВД России по Уйскому району. Полицейским он рассказал, что неизвестные избили его и похитил 328 000 рублей. Правоохранители начали работать над делом и выяснили, что заявитель лжёт.

«Сотрудниками полиции установлено, что заявитель должен был вернуть долг своему знакомому, но у мужчины не было необходимой суммы, и он умышленно сообщил в полицию ложную информацию о совершенном в отношении него разбое. Для убедительности версии он причинил себе незначительные телесные повреждения»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Теперь в отношении жителя Мирного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 («Заведомо ложный донос»). По ней южноуралец может получить до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.