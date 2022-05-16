ЮУЖД выплатит родителям погибшей под колесами товарняка девушке 1,6 миллиона рублей

Суд рассмотрел исковое заявление уральского транспортного прокурора

Уральская транспортная прокуратура добилась компенсации морального вреда родственникам 16-летней девушки, которая в марте 2021 года погибла под колесами грузового поезда. По решению суда руководство Южно-Уральской железной дороги обязано выплатить семье подростка 1,6 миллиона рублей. Об этом вечером 15 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«С целью защиты прав матери и дедушки погибшей прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с железнодорожной компании денежных средств в счет компенсации морального вреда. После вмешательства прокурора с предприятия транспорта взыскана компенсация в размере 1,6 миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла утром 20 марта на станции Чебаркуль. Как тогда сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, 16-летняя студентка медицинского колледжа переходила железнодорожные пути в неположенном месте. При этом девушка была в наушниках и не заметила приближающийся состав.

Однако очевидцы утверждают, что студентка переходила пути в разрешенном месте, а машинист, видя человека, даже не снизил скорость.