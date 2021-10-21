Юрист из Миасса в апелляции отсудил у «ВКонтакте» более миллиона рублей за нарушение авторских прав

Представители социальной сети пытали обжаловать решение первой инстанции

Сегодня, 21 октября, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми оставил без изменения постановление суда Свердловской области. Юрист Сергей Гаврюшкин отсудил более миллиона рублей у «ВКонтакте» за нарушение авторских прав. Информация об этом размещена на сайте суда.

Напомним, еще в 2020 году юрист разместил в своих пабликах «Юридическая компания „Гаврюшкин & партнеры“» и «Депутат Сергей Гаврюшкин» фотографии и ролик. После этого контент без разрешения автора облетел миасские группы во «ВКонтакте». Кроме того, позже на этих страничках появился снимок из семейного архива юриста.

На требования удалить ролик и фотографии администраторы групп и самого ресурса vk.com никак не отреагировали.

Арбитражный суд Свердловской области постановил взыскать в пользу ИП Гаврюшкина Сергея Николаевича 1 миллион 150 тысяч 150 рублей (включая судебные издержки) в качестве компенсации за нарушение исключительных прав.

Представители социальной сети пытались обжаловать решение первой инстанции, предоставив возражения на 38 листах. Однако Семнадцатый арбитражный суд оставил без изменения решение первой инстанции.