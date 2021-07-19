Юрист из Миасса отсудил более миллиона рублей у «ВКонтакте» за нарушение авторских прав

Однако пока «позаимствованные» у Сергея Гаврюшкина фото и текст из пабликов не удалили

Депутат горсобрания Миасса, юрист Сергей Гаврюшкин отсудил у социальной сети «ВКонтакте» 1 миллион 80 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Об этом сегодня, 19 июля, ИА «Первое областное» рассказал сам истец.

Еще в 2020 году юрист разместил в своих пабликах «Юридическая компания „Гаврюшкин & партнеры“» и «Депутат Сергей Гаврюшкин» фотографии и ролик. После этого контент без разрешения автора облетел миасские группы во «ВКонтакте». Кроме того, позже на этих страничках появился снимок из семейного архива юриста.

На требования удалить ролик и фотографии администраторы групп и самого ресурса vk.com никак не отреагировали.

Арбитражный суд Свердловской области постановил взыскать в пользу ИП Гаврюшкина Сергея Николаевича 1 миллион 150 тысяч 150 рублей (включая судебные издержки) в качестве компенсации за нарушение исключительных прав.

«Суд состоялся 16 июля, а материалы до сих пор не удалены. Еще один иск, видимо, ждут. В досудебном порядке никак не решали вопрос, письма игнорировали. Да, они не могут контролировать всю размещаемую информацию и не могли знать о нарушении авторских прав, но по требованию обязаны были удалить эти фотографии», — рассказал юрист.

Как ранее писал наш сайт, Миасский городской суд обязал администраторов крупного местного сообщества в соцсети «ВКонтакте» выплатить фотографу Наталье Вольвач 80 тысяч рублей за моральный ущерб и нарушение авторских прав: без разрешения Натальи в соцсети было размещено фото главы города с дорисованными в фотошопе элементами.

