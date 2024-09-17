Юный магнитогорец надел подшипник на палец и застрял

Чтобы снять импровизированное кольцо, потребовалась помощь спасателей

В Магнитогорске 10-летний мальчик увлекся игрой с папиными инструментами и надел на палец подшипник. Игра была увлекательной до тех пор, пока не пришла пора снять деталь. Ни мама, ни папа не смогли справиться с задачей.

Ребенка привезли в травмпункт и позвали на помощь спасателей Магнитогорского отряда областной ПСС.

Под наблюдением врачей подшипник распилили ножовкой. Детский пальчик был свободен.

Ребенок мужественно вынес процедуру. Труд спасателей настолько впечатлил мальчика, что он подумывает в будущем стать спасателем.