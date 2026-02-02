Юная челябинка отдала мошенникам ювелирки и золотых монет на 8 млн

Девочка поверила «сотруднику ЦБ» и испугалась за родителей

В Курчатовском районе Челябинска совершено крупное мошенничество, жертвой которого стала девушка-подросток. Под предлогом помощи в «уголовном деле» злоумышленники выманили у подростка сейф с деньгами и ценностями на сумму свыше 8 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Челябинску.

В полицию обратился местный житель, обнаруживший пропажу домашнего сейфа. Выяснилось, что его дочь стала жертвой многоходовой мошеннической схемы. По словам потерпевшей, все началось с телефонного звонка от «курьера», который запросил код из СМС для получения посылки. Девушка сообщила код, после чего ей перезвонил уже «сотрудник безопасности портала Госуслуг». Он заявил, что от имени девушки мошенники оформили доверенность на гражданина «недружественной страны».

Для «спасения» звонок перевели «сотруднику Центрального банка». Тот сообщил, что против подростка и родителей возбуждено уголовное дело, и чтобы его «закрыть», необходимо задекларировать все ценности. Напуганная девушка, опасаясь за родных, отдала приехавшим пособникам мошенников весь домашний сейф. В нем хранились денежные накопления, ювелирные украшения и золотые монеты.

Общий ущерб превысил 8 миллионов рублей. По данному факту возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.