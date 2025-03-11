«Ясновидящая» из Санкт‑Петербурга полгода «лечила» жительницу Магнитогорска

«Кармическое здоровье» обошлось девушке в четверть миллиона

В Магнитогорске задержали гадалку из Санкт-Петербурга. За полгода она выманила у девушки более 260 тысяч рублей за поправку «кармического здоровья», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По словам 19-летней девушки, страницу женщины, обещавшей «точные расклады», она увидела в одной социальной сети и вступила с «ясновидящей» в диалог.

«В процессе общения девушка узнала о своих проблемах со здоровьем и близкими людьми. Гадалка пообещала помочь. Эта эзотерическая помощь в итоге обошлась девушке в сумму более четверти миллиона рублей. Однако однажды „пациентка“ заметила, что „целительница“ путается и рассказывает разные версии событий. Девушку это смутило и заставило задуматься о шарлатанстве, после чего она обратилась в полицию», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемую — 37-летнюю жительницу Северной столицы, не имеющую постоянного места работы и ранее уже привлекавшуюся к ответственности. Подозреваемая знала, что не имеет особых способностей, однако обманывала жительницу Магнитогорска, убеждая в том, что сможет помочь.

В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве, она находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают причастность жительницы Санкт-Петербурга к совершению аналогичных преступлений.