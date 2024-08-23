Ядовитая змея покусала вожатых в лагере в Челябинской области

Пострадавшим ввели противогадючную сыворотку

В поселке Каштак в детском лагере двое вожатых пытались отогнать гадюку от детей. Ядовитая змея переключила свое внимание на сотрудников учреждения и напала на них. Пострадавших на скорой помощи увезли горбольницу № 6 Челябинска, где им ввели противогадючную сыворотку, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.



«Змея укусила молодых людей в кисти рук, пальцы, после чего появилось резкое жжение. Состояние было ближе к тяжелому, был сильный болевой синдром в месте укуса. Нарастал отек с распространением на предплечье и плечо. Уже здесь, в реанимации, проводились противошоковые мероприятия — введение противогадючной сыворотки», — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 1 ГКБ № 6 Андрей Ильиных.

Уточняется, что яд гадюки вызывает анафилактическую реакцию. Для лечения имеет значение, в какое место укусила змея и какую дозу яда она впрыснула в человека.

«Если вакцину не ввести вовремя или сделать это неправильно, развиваются осложнения. К счастью, пациенты молодые, здоровые люди, без каких-то сопутствующих заболеваний. После симптоматической и гормональной терапии в течение суток отек начал спадать, болевой синдром уменьшился практически до нуля, тошнота, головокружение и слабость оккупировалась», — добавил Андрей Ильиных.

Сейчас жизни вожатых ничего не угрожает.