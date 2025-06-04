В челябинском детсаду воспитатель угрожала выбить зубы ребенку

Конфликт разгорелся, когда мальчик обматерил женщину

Прокуратура Тракторозаводского района начала проверку по публикации СМИ о нарушении прав воспитанников детского сада, сообщили в пресс-службе ведомства.

Очередной скандал в детском саду. В этот раз он произошел в учреждении в Чурилово. Очевидцы сняли на видео, как воспитатель ругалась на ребенка, по их словам, она таскала его «за шкварку» и грозилась выбить малышу зубы.

«Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска будет дана оценка действиям должностных лиц детского сада и исполнению требований законодательства об образовании», — написали в ведомстве.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер. Ранее писали о проверке челябинского детсада № 251 из-за жалоб родителей на истязания детей.