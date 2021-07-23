«Я не собираюсь скрываться от следствия»: Виктор Чернобровин просил челябинский суд о домашнем аресте

Руководителя регионального отделения ПФР обвинили в крупной взятке, полученной по предварительному сговору

Сегодня, 23 июля, Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения третьему фигуранту дела о получении крупных взяткок сотрудников ПФР от частной охранной организации «Аквилон».

Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца. Виктора Чернобровина конвоиры завели в зал заседания в наручниках.

Обвиняемый был одет в легкую летнюю рубашку и светлые брюки. Лицо от журналистов, собравшихся возле зала, он не закрывал. Даже наоборот, Виктор Павлович словно смирился с происходящим и на заседании был открыт к диалогу.





Адвокат обвиняемого Владислав Шершиков просил закрыть процесс от СМИ, ссылаясь на то, что во время заседания могут звучать сведения, относящиеся к медицинской тайне. Суд не счел этот довод обоснованным и разрешил корреспондентам остаться в зале, однако не освещать в своих материалах о семье Виктора Чернобровина и его медицинских диагнозах.

Кстати, руководитель ПФР сразу пожаловался на состояние здоровья. Судья разрешила ему отвечать на вопросы, не вставая с места. Около 40 минут адвокат зачитывал данные о многочисленных заслугах Виктора Чернобровина, о его личных и профессиональных качествах.





«Виктор Павлович — доктор технических наук, профессор, изобретатель, автор пяти монографий, создатель сети детских радиоклубов и центра достижений по радиоспорту», — заметил Владислав Шершиков.

Также он попросил приобщить к делу положительную характеристику от Законодательного собрания региона, подписанную Владимиром Мякушем. Суд приобщил к делу дипломы, почетные грамоты и награды Виктора Чернобровина.





Следователь зачитал суть обвинения и ходатайствовал о самой строгой мере пресечения — заключении под стражу. По версии следствия, Виктор Чернобровин по предварительному сговору с его заместителем Александром Ореховым и начальником одного из подразделений регионального ПФР Рудольфом Зайцевым получили от директора ЧОО «Аквилон» Михаила Васильева 26 миллионов 700 тысяч рублей за заключение контрактов на охрану зданий ПФР и общее покровительство. Преступления совершались в период с 2019 по 2021 годы.





«Есть сведения, что Чернобровин занимался противоправной деятельностью до вовлечения Зайцева и Орехова совместно с Овсянниковым, но допросить его (Овсянникова - прим. ред.) мы не можем, так как он умер. Установлено, что обвиняемый звонил Зайцеву, когда его разыскивали. Виктор Чернобровин навязывал нужных адвокатов другим фигурантам этого дела», — заключил следователь.

Суд предоставил слово обвиняемому. Очевидно, Виктор Чернобровин вины не признает и попросил суд избрать более мягкую меру пресечения, нежели заключение в СИЗО.

«О произошедшем я ничего не знал. Я не мог выбирать победителя по контрактам. Я никуда не собираюсь убегать, уезжать, паспорт у меня просрочен заграничный. Денег у меня нет. Я не собираюсь скрываться от следствия Здоровье подкачало, поэтому прошу о снисхождении на время следствия», — немного волнуясь произнес обвиняемый.





Адвокат ходатайствовал о приобщении к делу письма дочери Чернобровина, в котором она указала, что семья готова внести залог в 2,5 миллиона рублей.

«У дочери успешный бизнес. Готовы собрать деньги. Я гарантирую надлежащее поведение», — сказал Виктор Чернобровин.

Вячеслав Шершиков настаивал на домашнем аресте подзащитного, либо мере пресечения в виде запрета определенных действий.

«Орехов и Зайцев находятся под домашним арестом, хотя обвинение им предъявлено по аналогичной статье — как так? Почему? Все обвинение строится только на их показаниях, которые надо изучать. На заключение контрактов Чернобровин влиять не мог, так как площадка находится в Татарстане, следствием способ не представлен. Орехову на очной ставке был задан вопрос, за что Чернобровин получал деньги, на что Орехов сказал — за подписание документов. Каких документов? Мой подзащитный ничего не подписывал», — настаивал адвокат.

Прокурор Илья Инчин поддержал ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу.

«Есть основания полагать, что Чернобровин, используя своё положение, может повлиять на свидетелей. Когда в СМИ освещалось задержание Орехова, никаких обвинений Чернобровину предъявлено не было. Наличие наград лишь характеризует Чернобровина как личность, но не гарантируют его надлежащего поведения. Полагаю, что необходимо удовлетворить ходатайство следователя и отправить обвиняемого в СИЗО», — заключил прокурор.





Виктора Чернобровина вывели из зала заседания, а судья удалилась в совещательную комнату более, чем на два часа.

Обратно на оглашение постановления Виктор Чернобровин вернулся в тонкой куртке. Словно готовился к выходу.

Тракторозаводский суд отправил в СИЗО руководителя ПФР Челябинской области на два месяца. Виктор Чернобровин останется под стражей до 22 сентября.

В отношении управляющего было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Его задержали накануне и увезли на допрос прямо из больницы.



22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его обвиняют в получении взятки. Показания против него дал заместитель начальника регионального ПФР Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест по аналогичному обвинению.



Региональное отделение партии «Единая Россия» в пятницу, 23 июля, выступило с официальным заявлением о приостановлении членства в партии Виктора Чернобровина.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.

