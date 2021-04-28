«Я не смогу жить как прежде»: жительница Челябинской области винит врачей в потере ноги

Пациентка обратилась к юристам

Жительница поселка Еманжелинка Челябинской области Надежда Корчагина в феврале 2021 года перенесла операцию. Ей ампутировали правую ногу до колена. Женщина обратилась к юристам и намерена наказать врачей, по вине которых, как считает сама пострадавшая, лишилась конечности. Она уверена, что доктора поставили неправильный диагноз и упустили драгоценное время.

Заболела нога

В январе 2020 года 31-летнюю Надежду Корчагину начали беспокоить боли в области голени правой ноги. Женщина заметила, что это место сильно опухло, и обратилась в Челябинскую областную клиническую больницу.

«Там мне сделали биопсию и выяснили, что опухоль доброкачественная. Назначили лечение. Но мне становилось только хуже, нога увеличивалась в размерах буквально по часам. 2 марта прошлого года я обратилась в Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. 14 марта в этом учреждении мне подтвердили доброкачественную опухоль и отправили домой», — рассказала корреспонденту Первого областного информагентства Надежда Корчагина.

Уже к концу марта боли стали невыносимыми. Надежда вместе с двумя детьми — годовалым Павлом и 12-летней Амелией отправилась к сестре в поселок Красногорский, поскольку самостоятельно справляться даже с простыми бытовыми делами она уже не могла.

«Боль была дикой. Не могла передвигаться. Начали расходиться швы после биопсии, и на месте раны постоянно гноилось, кровоточило. Сестра делала мне перевязки, передвигаться я могла только на костылях», — продолжила женщина.

Семья Надежды решила вновь обратиться в онкологический центр.

Помог губернатор

Перед тем как отправиться в Центр ядерной медицины, Надежда посетила платного онколога, он объяснил, что нужны свежие результаты МРТ и КТ, чтобы понять клиническую картину.

«Ждать бесплатного обследования нужно было несколько месяцев, а пройти всё это платно у меня не было финансовой возможности», — пояснила Надежда.

После этого в Челябинском областном клиническом центре онкологии собирают консилиум врачей, на котором женщине сообщают, что опухоль всё-таки доброкачественная и лечить заболевание необходимо в травматологии.

«Травматолог из ЧОКБ направил меня на консультацию в Центр Илизарова в Кургане. Там хирург-онколог назначил мне лечение, прописав уколы препарата „Деносумад“», — продолжила Надежда.

В челябинской аптеке женщину шокировала цена лекарства — 30 тысяч рублей за одну дозу. Всего Надежде было необходимо сделать четыре укола в течение месяца. Семья больной собрала деньги на уколы, и уже после второй инъекции Надежде стало легче.

«И все-таки я решила добиться встречи с губернатором Алексеем Текслером, чтобы он помог решить мою проблему, чтобы добиться квоты на лечение, потому что оно оказалось для меня слишком дорогостоящим», — рассказала женщина.

Удалось организовать видеоконференцию с главой региона, на которой было решено возместить семье расходы на уколы и проставить следующий курс в онкологическом центре. Кроме того, женщине выписали направление на госпитализацию в Обнинский онкологический центр для проведения операции.

Ногу пришлось ампутировать

2 октября Надежду Корчагину госпитализировали и провели операцию по удалению большой и малой берцовой костей, установили эндопротез. Пришлось также сделать пересадку кожи.

«После операции врач в Обнинске мне четко сказал, что опухоль была злокачественной. И теперь непонятно, она изначально была такой или развилась до безнадежного состояния», — сказала женщина.

После возвращения домой Надежда начала ходить на перевязки, постоянно отправляя отчет хирургу обнинской больницы.

«Я чувствовала неприятный запах от ноги — снова всё гноилось. Нарощенная кожа начала рваться. Врач сказал: „Надь, с ногой придется попрощаться. Занесена инфекция. Процесс необратим“», — в слезах вспомнила Надежда.

2 февраля жительнице Челябинской области ампутировали до колена правую ногу.

Обратилась к юристу

Теперь, когда Надежда стала инвалидом II группы, потеряла работу и возможность полноценно жить, она хочет наказать врачей. «Я не смогу жить как прежде. Я хочу, чтобы врачи ответили за то, что было потеряно время. Если бы мне назначили эти уколы раньше, возможно, удалось бы сохранить ногу», — заявила женщина.

В юридической компании, куда обратилась Надежда Корчагина, объяснили, что объективную картину удастся восстановить в суде. Только в ходе разбирательства можно будет установить, была ли это вина врачей или горький исход был в любом случае неизбежен.

«Мы готовим заявление о возбуждении уголовного дела о халатности и требование о выплате компенсации морального вреда потерпевшей», — сказал директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов.

Тем временем медики Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины готовятся объяснить суду свою точку зрения, которая значительно расходится с показаниями Корчагиной.

Что говорят в онкоцентре

На основе Федерального закона 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» врачи не имеют права разглашать детали обращения граждан в медучреждение и обязаны сохранять тайну всех визитов пациентов.

«Онкологических заболеваний много, они отличаются по локализации и протекают по-разному. Соответственно, лечение будет очень разным. Но наука онкология развивается постоянно. И то, что вчера считалось сложным или невозможным, сегодня лечится такими методами, которые сохраняют и продляю жизнь. Взять под контроль это заболевание возможно», — рассказала пресс-секретарь ГБУЗ Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Лия Захарова.

Она уточнила, что диагноз «злокачественное новообразование» могут поставить только в специализированном учреждении на консилиуме врачей — радиолога, химиотерапевта и хирурга-онколога. Медики не могут назначить лечение без качественного анализа всех показателей больного.

«В день мы проводим по 700—800 приемов, никому не отказываем. За прошлый год в Челябинской области было выявлено 13 430 случаев злокачественных новообразований. Чаще всего ими страдают люди старше 50 лет, а пиковый возраст — 75 лет», — продолжила Лия Захарова.

Медики призывают южноуральцев регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры, наблюдать за своим самочувствием и малейшими изменениями в нём. Безусловно, необходимо взять под контроль и образ жизни. Постараться ввести в свои будни физическую активность и наладить эмоциональное состояние. К сожалению, из-за того, что онкозаболеваний много, они становятся многофакторными и стать их заложником может любой человек. Однако курение и алкоголь — всё же преимущественные факторы риска развития злокачественных опухолей. Кроме того, вредные привычки часто не позволяют назначить определенные лекарства, поскольку они могут быть несовместимы и неэффективны при употреблении никотина.