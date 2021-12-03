«Я не бросала своего ребенка»: в Челябинском облсуде мать отрицала вину в убийстве дочери

Женщину отправили в колонию общего режима

Сегодня, 3 декабря, Челябинский областной суд вынес приговор 23-летней жительнице Республики Башкортостан. Она признана виновной в убийстве своей семимесячной дочери, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Диану Х. в зал суда привели под конвоем в наручниках — во время следствия она находилась в СИЗО. 23-летняя женщина, мать двоих дочек, заплакала сразу и то и дело вытирала слезы во время чтения приговора.

Трагедия случилась 4 декабря прошлого года в Магнитогорской квартире. Диана вместе с двумя маленьким дочками приехала в гости к сестре. До позднего вечера подсудимая распивала алкоголь вместе с собутыльником, а потом отправилась спать. Ночью семимесячная девочка проснулась и заплакала. Сестра Дианы пыталась разбудить мать и требовала покормить ребенка. Разъяренная женщина проснулась, взяла ребенка на руки, прошла на кухню, подняла девочку на высоту своего роста и силой бросила в дверной косяк. Малышка сползла на пол. Тетя девочки оттолкнула сестру, взяла малышку на руки и сделала ей искусственное дыхание, а потом вызвала скорую помощь.

«Пока семья ждала врачей, подсудимая вела себя неадекватно, смеялась. В состоянии алкогольного опьянения ее доставили вместе с травмированным ребенком в реанимацию. 10 декабря девочка скончалась из-за тяжелого нарушения мозгового кровообращения», — говорится в материалах приговора.

Сама подсудимая вину так и не признала. На допросах она утверждала, что собиралась покормить ребенка, но была слишком сонной и случайно уронила девочку. Она просила следователей переквалифицировать обвинение на причинение смерти по неосторожности, однако обстоятельства дела красноречиво говорят о том, что Диана убила ребенка намеренно. Согласно заключению психиатрической экспертизы, для женщины характерно асоциальное поведение, низкие жизненные стандарты, праздность, жестокость по отношению к слабым. Судом установлено, что Диана желала смерти своей дочери, разозлившись на нее и на сестру, что ее разбудили и заставили выполнять родительские обязанности. Она осознавала, что ее действия легко могут привести к смерти ребенка. Ранее она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На предварительном следствии обстоятельства трагедии описала и ее сестра, которая также была убеждена в намеренном характере поступка обвиняемой. Но Диана продолжала настаивать на том, что плохо себя чувствовала в ту ночь и плохо понимала, что происходит.

При вынесении приговора суд учел смягчающее обстоятельство — наличие еще одной маленькой дочери у обвиняемой, отягчающее — совершение преступления в отношении несовершеннолетнего родителем в состоянии опьянения.

«Суд признал Диану Х. виновной в убийстве ребенка (статья 105 УК РФ) и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год», — произнес судья.

Услышав приговор, Диана громко разрыдалась и произнесла: «Я не бросала своего ребенка!»

Пока приговор в законную силу не вступил, у жительницы Башкортостана есть 10 дней на его обжалование.