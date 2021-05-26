«Я этого не делал!»: Виталий Гаврилов отрицает свою вину в убийстве ребенка в Вишневой горке

Адвокат настаивала на домашнем аресте подследственного

Сегодня, 26 мая, Сосновский районный суд Челябинской области отправил 34-летнего Виталия Гаврилова в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в убийстве двухлетнего пасынка Артема. Подследственный в зале суда отрицал свою вину.

Обвиняемого в жестоком убийстве провели по коридору суда в зал заседания. Журналисты спросили его о том, почему он совершил дерзкое и страшное преступление. Мужчина буквально закричал: «Я его не убивал!»

Судья зачитала суть обвинения и установила личность подследственного. Виталий Гаврилов нигде не работает, ранее неоднократно судим за тяжкие преступления. С матерью погибшего мальчика у мужчины есть общий ребенок — годовалый Ярослав. После трагедии малыша забрали органы опеки.

Следователь настаивал на отправке обвиняемого в СИЗО, поскольку он социально опасен, характеризуется соседями как дебошир и пьяница, а также в любую минуту готов пойти на правонарушения.





«В связи с тяжестью преступления и возможностью обвиняемого скрыться от правосудия ходатайствую о мере пресечения в виде заключения под стражу», — сказал следователь.

Сам Виталий Гаврилов все время заседания держал руку у рта — так, по его словам, ему было удобнее разговаривать с судом и журналистами. Мужчина очень эмоционально отреагировал на обвинение и даже расплакался.





«Мне даже обидно, я этого не делал! Я ведь его с самых первых шагов знаю. В тот день я вернулся домой и обнаружил Артема в ванной. Его мать пьяная спала. Я ее даже ударил за то, что она не следила за ребенком. Мальчика я вытащил из ванной. Все было нормально. Он два дня вел себя так, как обычно, — бегал, играл», — рассказал обвиняемый.

Он настаивал, упорно настаивал на том, что не обижал и тем более не убивал ребенка. Виталий Гаврилов заявил, что жена оговорила его.

«Кода я увидел, что Артему стало хуже, то сразу позвонил в „112“. Наташа (мать ребенка. — Прим. ред.) даже не пошевелилась. Если бы я был виновен, стал бы я скорую помощь вызывать? Если она такая хорошая мать, почему же она сама сразу врачей не позвала?» — продолжил Гаврилов.

Адвокат подследственного ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.





«То, что мой подзащитный ранее судим и обладает сомнительной репутацией, еще не значит, что он убийца. Для следствия будет лучше, если его отправят под домашний арест. У подзащитного есть квартира в Южноуральске, в которой никто не проживает, он может отправиться туда», — сообщила адвокат.

Суд не счел доводы защитника обоснованными и удовлетворил ходатайство следователя: Виталий Гаврилов проведет под стражей 2 месяца — до 24 июля. Когда конвоиры уводили обвиняемого, он прикрывал лицо кепкой, чтобы не попадать в объективы фотокорреспондентов. Он был явно зол и встревожен.





Напомним, утром 23 мая в съемной квартире одного из домов микрорайона Вишневая горка поселка Западного Сосновского района было обнаружено тело двухлетнего мальчика с ожогами лица и тела. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По подозрению в убийстве был задержан 34-летний отчим мальчика. По словам матери ребенка, ее муж питал ненависть к детям — Артему и Ярославу — и грозился убить малышей. Он полил, по сведениям женщины, двухлетнего пасынка кипятком, и через несколько дней пострадавший скончался от полученных травм. Гаврилов в суде заявил о том, что Артем обжегся в ванной, однако медики считают, что характер травм действительно больше похож на целенаправленное обливание кипятком.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил подробности расследования уголовного дела по факту смерти ребенка и поставил это дело на контроль центрального аппарата СК. По предварительной информации министерства социальных отношений, у матери погибшего мальчика было всего пять детей, на двоих из них она уже лишена родительских прав. Семья неоднократно меняла место жительства и какое-то время состояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Но ее сняли с учета в сентябре 2020 года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») по действиям работников социальных служб и органов опеки, которые были обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей в данной семье. Устанавливаются виновные должностные лица.