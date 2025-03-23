Взрыв газовоздушной смеси разрушил магазин в поселке под Челябинском

Продавца госпитализировали

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Сегодня, 23 марта, в поселке Батуринском под Еманжелинском в здании магазина, расположенного на улице Садовой, произошел взрыв газовоздушной смеси от газового водонагревательного аппарата. В результате находившаяся там хозяйка получила ожоги, ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Судя по видео, задняя стена магазина полностью разрушилась после взрыва. Повреждены и другие стены.

«Помощь сотрудников МЧС России в ликвидации последствий происшествия не понадобилась — обошлось без горения»,— уточнили в МЧС.

Прокуратура Еманжелинска организовала проверку.

