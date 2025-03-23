Сегодня, 23 марта, в поселке Батуринском под Еманжелинском в здании магазина, расположенного на улице Садовой, произошел взрыв газовоздушной смеси от газового водонагревательного аппарата. В результате находившаяся там хозяйка получила ожоги, ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Судя по видео, задняя стена магазина полностью разрушилась после взрыва. Повреждены и другие стены.
«Помощь сотрудников МЧС России в ликвидации последствий происшествия не понадобилась — обошлось без горения»,— уточнили в МЧС.
Прокуратура Еманжелинска организовала проверку.