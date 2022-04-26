Взорвавшийся в челябинской больнице кислородный пункт относился к опасным производственным объектам

Суд продолжает рассматривать дело о халатности в ГКБ № 2

Сегодня, 26 апреля, в Центральном районном суде Челябинска состоялось очередное заседание по делу о взрыве в ковидной больнице. Продолжается допрос свидетелей.

На заседании представитель Уральского управления Ростехнадзора рассказал, что кислородная станция была оборудована без учета технических регламентов, а клапаны на газовых баллонах должны были выводиться на улицу, однако остались в помещении.

«Кислородная станция, оборудованная в бытовке, является производственным объектом III класса опасности согласно ФЗ № 116. И проблема даже не в том, что в ней установили отопительные приборы. Излишки кислорода вытекали из баллонов и оседали на органической части отделки бытовки. Кислород — опасное вещество. Малейшая искра — и пожар. Так и произошло. Вентиляция должна была быть, вытяжная. Но ее там не было. Если бы баллоны смонтировали с учетом рекомендаций завода-изготовителя и вывели бы клапаны на улицу, трагедии удалось бы избежать», — рассказал свидетель.

Напомним, в Центральном районном суде рассматривают еще одно дело по взрыву в ковидной больнице. На скамье подсудимых — техник, отвечающий за работу кислородной станции, Сергей Соломенцев. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба (по части 1 статьи 217 УК РФ). Это второе уголовное дело по ЧП. Первое (о халатности) — в отношении заместителя главврача по административно-хозяйственным вопросам Виктора Вяткина — рассматривает другой судья.



Показания свидетелей по делу о халатности при взрыве ковидной больницы можно прочитать в нашем репортаже. Техник, который заправлял баллоны в день взрыва, заметил утечку кислорода, но не счел это критичным.

Взрыв кислородной станции произошел в первой половине дня 31 октября прошлого года в ГКБ № 2. К этому времени в клинике уже скончались три пациента, еще двум больным в момент взрыва медики проводили реанимационные мероприятия — спасти их также не удалось.