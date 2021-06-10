Выживший. Как девятилетний челябинец потерялся и два дня провел в глухой тайге

Ребенок боялся проспать появление спасателей

Ученик челябинской школы № 25, девятилетний Кирилл Ботов заблудился в походе на Уральский хребет. Мальчик путешествовал с отцом в составе туристической группы и в какой-то момент остался совсем один в глухой и труднопроходимой тайге почти на два дня. О смелости, вере и даже встрече с медведем Кирилл и его отец Дмитрий Ботов рассказали Первому областному информагентству.

Отец и сын из Челябинска 3 июня приехали в город Североуральск Свердловской области для дальнейшего путешествия на базу «Крив» примерно в 60 километрах от населенного пункта. Прибыв в уютное лесное местечко, путники отдохнули, сходили в баню и предвкушали поход на Уральский хребет.





«Подъем в гору там несложный, вполне подходит детям. Даже и мысли не было, что может случиться беда. Все вещи, рюкзаки мы скинули у подножия горы, чтобы легче было подниматься. У Кирилла не было с собой ни воды, ни теплых вещей», — рассказал Дмитрий Ботов.

По пути в гору туристы натыкались на камни и булыжники, у папы Кирилла резко заболела нога. Преодолев часовой путь, походники пили на горе чай, любовались природой с вершины и фотографировались.

«Нога разболелась еще сильнее, понял, что быстро идти не смогу. А Кирилл уже рвался вниз, очень хотел вернуться на базу. Я разрешил ему спуститься вместе с другими туристами», — продолжил Дмитрий Ботов.





Однако шустрый мальчик побежал с горы уж слишком быстро — может, такой навык школьник приобрел на тренировках по футболу. Другие участники похода даже и не заметили, как ребенок пулей умчался вниз к подножию горы. Кстати, он и на вершину забрался первым.

Дмитрий спустился примерно через полтора часа после того, как отпустил сына на базу. Вернувшись к подножию, мужчина не нашел ребенка, а спустившиеся с горы люди сказали, что так и не видели мальчика. Тут же туристы разбились на небольшие группы и отправились на поиски школьника.





«У меня была уверенность, что в ближайшее время найдем. Подумал, может, заигрался неподалеку или прячется в лесу и сейчас выйдет. Паники поначалу не было», — вспомнил челябинец.

Ситуацию осложняло и отсутствие связи — сотового сигнала не было нигде на базе. Дмитрий прошел пешком с десяток километров, чтобы позвонить в службу спасения. Диспетчер МЧС сказал, что мужчине нужно вернуться обратно на базу и ждать помощи там. Было уже 22 часа по местному времени.

«Я бежал, бежал... потом понял, что сзади меня уже давно никого нет. Ходил, кричал, звал папу. Старался идти на просвет между деревьев. Я не сразу даже понял, что потерялся, мне стало страшно уже на следующий день, в субботу», — поделился Кирилл.





Ночью мальчик прилег на холодную землю и задремал. Заблудившегося путника донимали комары и мошки. Тем временем на поиски мальчика бросились 80 полицейских, сотрудники МЧС и добровольцы поисковых отрядов. Отца Кирилла доставили в отделение полиции в Североуральске.

«Говорят, что давали шумовые ракетницы. Но я вообще ничего не слышал. Глухо было», — вспоминает Кирилл.

Утром мальчик продолжил путь и набрел на родник. Кирилл попил из него воды, а вот съестного вокруг не было ничего.

«Распустились цветки черемухи, грибы видел, но понимал, что есть их опасно», — сказал мальчик.

Вдруг в тайге, метрах в двадцати от себя, заблудившийся ребенок увидел огромного медведя.

«Вот тогда я уже действительно испугался. Остался один на один с природой. Я знаю, что привлекать внимание и убегать от медведя нельзя — всё равно догонит. Спрятался за камень, ждал и молился. Медведь ушел», — спокойно рассказал Кирилл.

В субботу Дмитрий позвонил супруге Анне и сказал, что Кирилл пропал в тайге и до сих пор не найден.

«Сообщили о беде всем друзьям. От Калининграда до Благовещенска от знакомых приходили слова поддержки и молитвы. Переживали за нас даже в Африке и США. Я сам понимал, что остается только верить. Мрачные мысли, конечно, посещали меня, потому что мы сами, пока шли по лесу в поисках связи, отчетливо видели следы медведя. Очень уж это беспокоило. Но в глубине души я знал... знал, что сын найдется», — поделился мужчина.

Весь день Кирилл провел в поисках хоть какой-то зацепки... Куда идти? Кричать или нет? Найдут ли его? К вечеру пытливый и активный мальчик совсем ослаб.

«Очень хотел спать. Но я заставлял себя открыть глаза, потому что боялся, что просплю помощь, что меня буду звать, а я не услышу. Вот тогда я заплакал», — продолжил ребенок.

Шустрый, но при этом такой рассудительный мальчик решил, что пора прекращать скитаться и лучше остановиться на одном месте. Примерно в 11 утра воскресенья, 6 июня, ребенок услышал голоса, зовущие его по имени.

«Я сначала думал, что мне кажется. Потом звуки стали всё более отчетливыми, я услышал: „Кирилл! Кирилл!“. И откликнулся. Мне прокричали, чтобы я оставался на месте. Через несколько минут пришли спасатели, а я думал, что это папа», — вспомнил школьник.

Выживший в глухой тайге мальчик вместе с группой поисковиков дошел до базы, оттуда на вертолете его доставили в Североуральск, в медпункт. Удивительно, но смельчак не поймал на себя ни одного клеща, пока скитался по лесу. После допроса в Следственном комитете Кирилл вместе с папой отправились в город Новая Ляля Свердловской области к родственникам. Мальчик наконец-то лег спать не на промерзшую землю, а в теплую постель.

«Я сказал папе, что даже засыпать теперь боюсь. Вдруг это сон, а я еще в тайге. А теперь тайга мне снится почти каждую ночь», — сказал мальчик.





У Кирилла большая семья — мама, папа, четыре сестренки и брат. Скоро у Ботовых появится еще один малыш. Дмитрий ведет пасторскую деятельность в храме «Свет божьей любви» в Металлургическом районе Челябинска.

После летних каникул Кирилл пойдет в третий класс. Он очень любит математику и получил пятерку по этому предмету в прошедшем учебном году. На вопрос о том, готов ли Кирилл к походам в горы, мальчик ответил: «На Шихан пойду. А туда... Никогда, нет».