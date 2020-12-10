Вышестоящий суд оставил без изменений приговор магнитогорцу, изнасиловавшему и убившему подростка

Мужчине вынесен приговор по четырём статьям УК.

9 декабря во Втором апелляционном суде общей юрисдикции города Санкт-Петербург состоялось рассмотрение обвинительного приговора, который в отношении 27-летнего жителя Магнитогорска вынес Челябинский областной суд.

Приговор был вынесен 3 июля 2020 года, а преступление произошло в 2018 году. Тогда магнитогорец по заказу делал ремонт в квартире. Через некоторое время он позвонил хозяйке дома и сообщил, что ему необходима помощь. Женщина отправила свою 15-летнюю дочь.

«Мужчина напал на неё и совершил действия, направленные против её половой неприкосновенности. Для подавления сопротивления он нанёс несовершеннолетней потерпевшей побои руками и ногами. Затем, желая скрыть совершённые преступления, вооружился молотком и не менее 43 раз ударил им по голове девушки», — сообщили тогда в Челябинском областном суде.

От нанесённых ударов девушка погибла на месте. Магнитогорцу был вынесен обвинительный приговор по четырём уголовным статьям: убийство, изнасилование, изнасилование несовершеннолетней, опасность заражения ВИЧ.

«Судом виновному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Осуждённый по своему праву обжаловал приговор, указав о своей непричастности к совершённым преступлениям, хотя ранее он давал признательные показания. Мужчина заявил, что признался он под действием физического и психологического насилия. Также он полагал, что в основу приговора положены недопустимые доказательства, поэтому просил его оправдать.

Судебная коллегия Второго апелляционного суда общей юрисдикции оставила без изменений приговор, вынесенный магнитогорцу.