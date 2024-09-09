Выручила 50 иностранцев: в Челябинске задержали женщину, помогавшую мигрантам попадать в РФ

Возбуждено уголовное дело

Челябинские полицейские задержали местную жительницу, которая оформляла фиктивные трудовые договоры и помогала мигрантам попасть в страну. По информации УМВД по городу, она оказала помощь более 50 иностранным гражданам.

«Полицейскими установлено, что задержанная в период с 2021 года заключала фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами на осуществление ими различных работ. Тем самым она организовала их незаконное пребывание на территории РФ», — сообщили в УМВД по Челябинску.

Оказалось, что женщина сама когда-то переехала в Россию и получила здесь гражданство. Двигало ли ею чувство солидарности или желание навариться на земляках — неизвестно. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. За 2024 год сотрудниками полиции Челябинской области было возбуждено 202 уголовных дела за фиктивную регистрацию граждан на территории РФ.

Автор: Ксения Рындина