Выпавшего из окна 6‑го этажа мальчика перевели из реанимации в палату

Ребенок находится под постоянным наблюдением врачей

В челябинской областной детской клинической больнице рассказали о состоянии мальчика, которого, по версии следствия, мать сбросила из окна 6-го этажа в ночь на 14 июня.

«Состояние пациента стабильное, мальчик находится под наблюдением хирургов. Состояние ребенка еще тяжелое, предстоит долгое восстановление и прогнозы мы не даем», — сообщили в ЧОДКБ.

Напомним, трагедия развернулась в квартире одного из домов по улице Богдана Хмельницкого. 38-летняя женщина, по версии следствия, сбросила из окна 6-го этажа двоих своих сыновей, а потом свела счеты с жизнью. Трехлетний мальчик погиб на месте, старшего, 12-летнего, увезли в реанимацию. У ребенка диагностировали многочисленные травмы и переломы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве.

В коридоре квартиры пожарные обнаружили небольшой очаг возгорания.



Сосед погибшей рассказал о ее отношении к детям.

Очевидцы рассказали иную версию событий. Они утверждают, что 12-летний мальчик выпал из окна сам.