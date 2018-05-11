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/ Дорогой ковер из холла магазина вынес покупатель в Челябинске

Дорогой ковер из холла магазина вынес покупатель в Челябинске

Добычу мужчина спрятал на крыше соседнего гаража.
сегодня в 12:40
  |  Происшествия

Из крупного магазина по улице Молодогвардейцев накануне исчез ковер. Дорогой элемент декора лежал в холле и очень понравился одному из клиентов. Он взял ковер и вынес, пока никто не смотрел. Преступника увидели на записи с камер видеонаблюдения, которую, заметив пропажу, стала отсматривать охрана магазина. На место вызвали сотрудников Росгвардии.

Росгвардейцы принялись отрабатывать близлежащую территорию. Спустя несколько минут бойцы войск национальной гвардии РФ во дворе соседнего жилого дома задержали подходящего по описанию гражданина 1990 года рождения. В ходе беседы ранее судимый челябинец признался наряду, что спрятал похищенный ковер на крыше одного из гаражных боксов, находящихся неподалеку. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии.

После задержания подозреваемого в краже на место приехала полиция. Ей предстоит разобраться в произошедшем.

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