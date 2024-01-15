Полиция Копейска ищет шантажиста, который потребовал с местной жительницы крупную сумму под угрозой распространения персональных данных, сообщили в пресс-службе ведомства.
Потерпевшая рассказала, что получила сообщение от неизвестного, который потребовал перевести 200 тысяч рублей, пообещав в противном случае выложить в интернет фотографии и видео сугубо личного характера. Копейчанка не поддалась на шантаж и обратилась в полицию. У женщины есть на примете подозреваемый.
«По ее словам, недавно на сайте знакомств она познакомилась с мужчиной, с которым завязалась личная переписка. Не исключено, что деньги потребовал именно он», — рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.
Сотрудники полиции напоминают о мерах безопасности в социальных сетях. Не стоит вести переписку на сугубо личные темы, отправлять кому бы то ни было фото или видео интимного характера.