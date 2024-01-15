Вымогатель потребовал 200 тыс. рублей у копейчанки, угрожая слить в Сеть интимные фото

Женщина подозревает своего визави с сайта знакомств

Полиция Копейска ищет шантажиста, который потребовал с местной жительницы крупную сумму под угрозой распространения персональных данных, сообщили в пресс-службе ведомства.

Потерпевшая рассказала, что получила сообщение от неизвестного, который потребовал перевести 200 тысяч рублей, пообещав в противном случае выложить в интернет фотографии и видео сугубо личного характера. Копейчанка не поддалась на шантаж и обратилась в полицию. У женщины есть на примете подозреваемый.

«По ее словам, недавно на сайте знакомств она познакомилась с мужчиной, с которым завязалась личная переписка. Не исключено, что деньги потребовал именно он», — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.

Сотрудники полиции напоминают о мерах безопасности в социальных сетях. Не стоит вести переписку на сугубо личные темы, отправлять кому бы то ни было фото или видео интимного характера.