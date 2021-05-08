Вылет самолета в Краснодар из Челябинска задерживается на пять часов

Челябинская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг ожидающим пассажирам

Сегодня, 8 мая, в челябинском аэропорту задерживается вылет самолета в Краснодар из-за позднего прибытия воздушного судна из Минеральных Вод. Оказание услуг челябинцам и гостям города, ожидающим вылета, находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.

Известно, что рейс А4 128 авиакомпании «Азимут» должен был прибыть в Челябинск в 13:20 и отправиться из южноуральской столицы в Краснодар в 14:05. Однако время прилета сдвинули почти на пять часов и на данный момент планируемое время прибытия самолета Superjet в Челябинск — 18:45. В Краснодар воздушное судно должно отправиться в 19:40.

«На рейс зарегистрировано 83 пассажира, из них 5 несовершеннолетних. Оказание услуг, предусмотренных для пассажиров, находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры»,— сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Отправление остальных рейсов осуществляется по расписанию.