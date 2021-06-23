Вылет самолета из Челябинска в Симферополь задерживается на два часа

Причины задержки рейса выясняются

Вылет рейса Челябинск — Симферополь задерживается почти на два с половиной часа. Судя по информации онлайн-табло на сайте челябинского аэропорта, вместо 07:10 вылет запланирован на 09:35 сегодня, 23 июня.

На сайте аэропорта Симферополя также сообщается, что рейс N4-157 авиакомпании Nordwind Airlines должен был прибыть в 08:35 по местному времени, однако задерживается до 10:42.

Причины задержки выясняются.

Напомним, в минувшее воскресенье, 20 июня, самолет авиакомпании Nordwind Airlines, также летевший из Челябинска в Симферополь, совершил вынужденную посадку в Уфе. Как сообщали в пресс-службе уфимского аэропорта, причиной стала неисправность бортового компьютера.